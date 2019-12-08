Хабиб посетил бои Джошуа и Поветкина

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил вечер бокса, который прошел в Саудовской Аравии, сообщает Sport24.

Главным поединком вечера стал бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Победа единогласным решением судей досталась представителю Британии.

В соглавном бою вечера встречались россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер. Была зафиксирована ничья.

Болельщики, которые были на арене, приветствовали прибывшего Нурмагомедова аплодисментами. Свой последний бой россиянин также провел в Саудовской Аравии, он победил Дастина Порье удушающим приемом.

Ранее Джошуа высказался о победе над Руисом.