Ученицы Тутберидзе рассказали о самом тяжелом в финале Гран-при

Ученицы именитого российского специалиста Этери Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова рассказали, что для них стало самым тяжелым в финале Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Косторная выиграла обе программы, что обеспечило ей победу в финале. Щербакова, в активе которой есть четверные прыжки, стала второй. На третьем месте оказалась еще одна ученица Тутберидзе — Александра Щербакова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла последнее, шестое место.

«Самым тяжелым, наверное, было собраться на произвольную», — заявила Косторная.

Щербакова ее поддержала, отметив, что самое сложное заключалось в том, чтобы показать ту работу, которая была проделана.

Ранее сообщалось, что Щербакова недовольна исполнением четверного флипа в финале Гран-при.