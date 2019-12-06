Туктамышева выиграла турнир в Загребе
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева завоевала золотую медаль на турнире серии «челленджер» в Загребе.
По сумме двух программ россиянка получила 221,15 балла. Второе место заняла белорусская фигуристка Виктория Сафонова (192,49), третьей стала немка Николь Шотт (182,71).
Еще одна представительница России Софья Самодурова (180,61) заняла четвертое место.
Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе выиграла финал юниорского Гран-при.
Фигурное катание. «Челленджер». Загреб. Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 221,15.
2. Виктория Сафонова (Беларусь) — 192,49.
3. Николь Шотт (Германия) — 182,71.
4. Софья Самодурова (Россия) — 180,61.