В РУСАДА было направлено 95 запросов на терапевтические исключения

Спортсмены направили в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 95 запросов на использование запрещенных веществ в терапевтических целях, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. В случае получения одобрения, атлет имеет право использовать препараты, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«68 запросов передано в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрен к настоящему времени 41 запрос, отклонено — 25», — заявила Пахонцкая.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило 305 нарушений правил доступности для тестирования в 2019 году.