Журнал поместил темнокожих игроков «Интера» и «Ромы» с заголовком «Черная пятница»

В итальянском футбольном сообществе вызвала резонанс обложка местного издания Corriere dello Sport, посвященная предстоящем матчу миланского «Интера» с «Ромой» в рамках 14-го тура национального первенства.

Журнал поместил темнокожих игроков команд — форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку и защитника «волков» Криса Смоллинга соотвественно — под заголовок «Черная пятница».

Спортивный журналист Eurosport Сиавуш Фаллахи репостнул изображение в Twitter.

«У меня нет слов», — подписал снимок обложки он.

Напомним, что «Интер» дома встретится с «Ромой» уже завтра, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от трансфера игрока московского «Локомотива» Алексея Миранчука.