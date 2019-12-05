Журнал поместил темнокожих игроков «Интера» и «Ромы» с заголовком «Черная пятница»
В итальянском футбольном сообществе вызвала резонанс обложка местного издания Corriere dello Sport, посвященная предстоящем матчу миланского «Интера» с «Ромой» в рамках 14-го тура национального первенства.
Журнал поместил темнокожих игроков команд — форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку и защитника «волков» Криса Смоллинга соотвественно — под заголовок «Черная пятница».
Спортивный журналист Eurosport Сиавуш Фаллахи репостнул изображение в Twitter.
«У меня нет слов», — подписал снимок обложки он.
Напомним, что «Интер» дома встретится с «Ромой» уже завтра, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от трансфера игрока московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
I have no words pic.twitter.com/boFlEihhhy— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) 4 декабря 2019 г.