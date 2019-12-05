«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» дома одолел «Тоттенхэм Хотспур».
Встреча на «Олд Траффорд» закончилась со счетом 2:1.
Дубль в составе «МЮ» оформил Маркус Рашфорд. У «шпор» гол себе в актив записал полузащитник Деле Алли.
Стоит отметить, что это поражение стало первым для Жозе Моуринью у руля «Тоттенхэма».
Англия — Премьер-лига. 15-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1
Голы: 1:0 — Рашфорд – 6', 1:1 — Алли – 39', 2:1 — Рашфорд – 49' (пен).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее была объявлена процедура жеребьевки Лиги наций — 2020/21.