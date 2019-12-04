Емельяненко попросил помолиться за него перед следующим боем
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко обратился к болельщикам в преддверии противостояния против Куинтона Джексона из США, передает «Чемпионат».
Бой пройдет на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
«Сейчас у меня идут очень серьезные нагрузки. Прошу от болельщиков молитв, а я, в свою очередь, буду стараться победить», — отметил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.
Стоит отметить, что 43-летний россиянин возвращается в клетку после сокрушительного поражения. В январе Емельяненко уже в первом раунде был нокаутирован американцем Райаном Бейдером.