Емельяненко попросил помолиться за него перед следующим боем

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко обратился к болельщикам в преддверии противостояния против Куинтона Джексона из США, передает «Чемпионат».

Бой пройдет на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

«Сейчас у меня идут очень серьезные нагрузки. Прошу от болельщиков молитв, а я, в свою очередь, буду стараться победить», — отметил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.

Стоит отметить, что 43-летний россиянин возвращается в клетку после сокрушительного поражения. В январе Емельяненко уже в первом раунде был нокаутирован американцем Райаном Бейдером.

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