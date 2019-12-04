Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

Француз Мартен Фуркад занял первое место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Спортсмен прошел дистанцию за 53 минуты 11,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал его соотечественник Симон Детье (отставание 12,7 секунды, один промах). Третье место занял еще один представитель Франции Кентен Фийон Майе (+1.50,8; 3).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (2.54,6; 1), показавший восьмой результат.

Ранее чемпионка мира высказалась о резонансном вопросе биатлонисту.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Мартен Фуркад (Франция) — 53.11,9 (1 штрафная минута);

2. Симон Детьё (Франция) — отставание 12,7 (1);

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1.50,8 (3)…

8. Матвей Елисеев (Россия) — 2.54,6 (1)