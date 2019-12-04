В МОК не знают механизмов принятия решения по санкциям в отношении России

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не знает, как в точности работает механизм принятия решения по вопросу, касающемуся введения санкций в отношении России.

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, отечественные спортсмены могут лишиться на четыре года возможности выступать под флагом страны на международных соревнованиях.

Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Да, мы обговаривали этот вопрос. Стоит отметить, что дискуссия была длительной. Безусловно, мы осуждаем действия спортсменов, причастных к манипуляциям с допинг-пробами. Считаем, что это атака на спорт. Однако нужно дождаться решения исполкома WADA, а затем можно будет сделать заявление», — заявил Адамс на пресс-конференции, которую транслировал канал МОК в YouTube.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил бывшей россиянке выступать за Грузию на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.