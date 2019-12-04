УЕФА хочет расширить число участников Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет расширить число участников женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает Irish Examiner.

По информации источника, создание группового турнира, которое планируется в следующем сезоне, позволит увеличить доход от продажи телевизионных прав и повысит интерес к состязанию за счет появления новых команд.

Напомним, что в настоящий момент женские клубы играют в формате на выбывание.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не против противостояния с Украиной на чемпионате Европы 2020 года.