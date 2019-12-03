Вдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова экс-вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, высказалась о вручении приза имени ее мужа голкиперу «Ливерпуля» Алисону Бекеру.

Также она прокомментировала шестой «Золотой мяч» форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Приз совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу. Говорили, что это также будет «Золотой мяч», но там был какой-то приз... Даже не разобрала, что там кругленькое, плоское, — диск какой-то. Вон, у Месси уже шесть мячей, а у Алисона…

Согласна ли я с таким выбором? Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он объяснит. Я же от себя желаю господину Алисону новых побед! Только не надо от меня поздравлять: внучок все передаст», — цитирует Яшину «КП — Казань».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может отказаться от услуг ведущего полузащитника.