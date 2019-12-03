Легенда голландского футбола необычно наказан за нацистское приветствие

Бывший голландский футболист Марко ван Бастен убран из игры FIFA 20, сообщает Sport24.

Данное решение разработчиков было связано с тем, что в ТВ-эфире он произнес фразу, которая ассоциируется с нацистским приветствием.

Голландца уже отстранили от работы на Fox Sports на две недели. Тогда слова ван Бастена были слышны из-за технической ошибки. Таким образом бывший футболист хотел посмеяться над знаниями немецкого языка своего коллеги, который брал интервью у наставника голландского «Хераклеса». Fox Sport считает, что поступок экс-игрока сборной был глупым.

За свою карьеру ван Бастен играл за два клуба. С 1981 по 1987 год он защищал цвета амстердамского «Аякса», а с 1987 по 1993 год он был игроком итальянского «Милана». Также игрок трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее ван Бастен попросил прощения за нацистское приветствие.