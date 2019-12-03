Тарасов просит 5 млн рублей компенсации за слухи об избиении Бузовой

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов возмущен слухами о том, что мог применять насилие в сторону своей бывшей супруги Ольги Бузовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

6 ноября в издании вышло интервью с певицей, в котором она рассказала о том, что когда-то пережила рукоприкладство в семье. Не называя имен, девушка намекнула, что побои наносил футболист, который в одном из роликов на Youtube недавно пошутил о том, что «если жена не беременна, ей можно дать леща».

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — заявил Тарасов в письме, составленном в виде досудебной претензии.

В «КП» заявили, что в интервью нет утверждения, что побои наносил экс-игрок «Локо», отмечая, что моральный вред, причиненный интервью бывшей жены он оценил в 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей.