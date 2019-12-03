Голкипер Варламов признан первой звездой матча «Детройт» — «Айлендерс»
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Вратарь отразил 30 бросков по своим воротам.
Вторым стал форвард «островитян» Джордан Эберле, забросивший две шайбы.
Третьей звездой игры был признан нападающий «Нью-Йорка» Мэтью Барзал. В его активе результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» нанес поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.