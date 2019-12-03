Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от разгрома в матче с «Баффало»
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел разгромное поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Конор Шири, также отличились Джек Айкел, Джефф Скиннер, Расмус Асплунд, Виктор Олофссон и Хенри Йокихарью. У гостей шайбу забросил Нико Хишир.
Российский форвард «дьяволом» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Вегас Голден Найтс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
1:0 — Айкел (Ристолайнен) — 02:46
2:0 — Скиннер (Ларссон) — 04:59
3:0 — Шири (Скиннер, Ларссон) — 06:57
4:0 — Шири (Ларссон, Маккейб) — 16:41
5:0 — Асплунд (Миттельштадт) — 19:02
6:0 — Олофссон (Монтур, Айкел) — 24:40 (4x4)
6:1 — Хишир (Ватанен, Гусев) — 28:10 (5x4)
7:1 — Йокихарью (Олофссон, Айкел) — 32:08 (5x4)