Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона.
Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 31 матче, в которых забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.
Лучшей командой сезона была признана «Аталанта» из Бергамо, занявшая третье место в турнирной таблице первенства. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини получил награду лучшему тренеру.
Роналду пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», которая также прошла 2 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее агент Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду «Барселоны» Лионелю Месси награды «Золотой мяч».
Che serata ⚪️⚫️al #GGDC19!— JuventusFC (@juventusfc) December 2, 2019
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