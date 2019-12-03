Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона.

Награда была вручена португальцу на церемонии вручения призов Gran Galà del Calcio-2019. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 31 матче, в которых забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

Лучшей командой сезона была признана «Аталанта» из Бергамо, занявшая третье место в турнирной таблице первенства. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини получил награду лучшему тренеру.

Роналду пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», которая также прошла 2 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее агент Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду «Барселоны» Лионелю Месси награды «Золотой мяч».