Месси получил «Золотой мяч»
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл престижную награду «Золотой мяч».
Для форварда эта награда стала шестой в карьере. По этому показателю он обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также был номинирован на «Золотой мяч».
Еще одним претендентом на «Золотой мяч» был защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк. В прошлом году награду получил хорватский полузащитник «Барселоны» Лука Модрич.
Церемония состоялась в Париже.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Ранее СМИ получили информацию о распределении голосов на «Золотой мяч».