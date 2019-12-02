Месси получил «Золотой мяч»

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл престижную награду «Золотой мяч».

Для форварда эта награда стала шестой в карьере. По этому показателю он обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также был номинирован на «Золотой мяч».

Еще одним претендентом на «Золотой мяч» был защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк. В прошлом году награду получил хорватский полузащитник «Барселоны» Лука Модрич.

Церемония состоялась в Париже.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее СМИ получили информацию о распределении голосов на «Золотой мяч».