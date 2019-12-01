Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала имена лучши хоккеистов минувшего игрового дня.

Первым в списке топ-3 вошел капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче с «Детройт Ред Уингз». а также стал автором голевого паса. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу столичной команды.

Вторым в звездном списке идет вернувшийся в состав «Колорадо Эвеланш» после длительного отсутствия из-за травмы Микко Рантанен. Финн оформил гол и отдал три результативных передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс», завершившемся разгромной победой «лавин» со счетом 7:3.

Замкнул тройку лучших вратарь «Флориды Пантерз» Крис Дриджер. Номинально третий номер «Флориды» парировал 27 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Для Дриджера это был первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в лиге с первых минут.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое десятое место по хет-трикам в НХЛ.