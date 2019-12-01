Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейккоб Славин. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.
Российские игроки «молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами. Также голевой пас отдал форвард «Каролины» Андрей Свечников.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Детройт Ред Уингз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Каролина Харрикейнз» (Каролина, США) — 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
0:1 — Ахо (Свечников, Хэмилтон) — 04:49 (5x4)
0:2 — Мартинук (Бишоп, Славин) — 07:30
0:3 — Славин (Ахо, Хэмилтон) — 19:53
1:3 — Пойнт (Кучеров, Хедман) — 43:26 (5x4)
2:3 — Джонсон (Чирелли, Сергачев) — 48:50