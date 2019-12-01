Гол Проворова принес «Филадельфии» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» в овертайме переиграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Оскар Линдблом, Кевин Хейз, Трэвис Конечны и Иван Проворов. У хозяев дубль оформил Томаш Татар, также отличился Йоэль Армиа.
«Канадиенс» потерпели седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Армиа (Мете) — 00:19
1:1 — Линдблом (Браун, Ворачек) — 27:47
2:1 — Татар (Уэбер, Дано) — 28:14
2:2 — Хейз (Фараби) — 28:59
2:3 — Конечны (Жиру, Раффль) — 41:34
3:3 — Татар (Судзуки, Питри) — 43:16 (5x4)
3:4 — Проворов (Кутюрье) — 60:31 (3x3)