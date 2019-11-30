Россиянка Старых выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Ирина Старых стала победительницей в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

Спортсменка прошла всю дистанцию за 20 минут 12,1 секунды, при этом чисто провела стрельбу на двух огневых рубежах.

На втором месте расположилась биатлонистка из Украины Елена Пидгрушная, ее отставание от лидера составило 5,4 секунды. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Екатерина Глазырина (+12,6; 1).

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в десятку лучших на смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону.