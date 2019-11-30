Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов. Стоит отметить, что за ноябрь игрок дважды становился лучшим по итогам матчей — с «Дижоном» (1:0) и «Бордо» (1:2).

В сезоне Головин сыграл уже в 12-ти матчах чемпионата Франции, в пяти из которых стал лучшим.

Ранее полузащитник «Монако» Головин рассказал об амбициях на Евро-2020.