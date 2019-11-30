Чемпион ОИ-2008 бросил вызов Александру Емельяненко

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов российскому бойцу Александру Емельяненко, передает РИА «Новости».

В ночь с 29 на 30 ноября Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева. После победы российский боец заявил, что готов сразиться с любым желающим.

«Александр, я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В поединке с Кокляевым мы не увидели бокса, и я не хочу, чтобы наш бокс потерял свою красоту. Александр, принимай вызов и готовься», — заявил олимпийский чемпион.

Ранее боец Bellator Харитонов сравнил бой Кокляева и Емельяненко с цирком.