Игра 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесена на 2020 год

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Оренбург» перенесена на 2020 год из за аномальной эпидемии клуба из Краснодарского края. Об этом сообщает официальный сайт российского чемпионата.

В заявлении Премьер-лиги говорится о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств игра будет перенесена на резервную дату в соответствии с пунктом 6.3. Регламента первенства страны.

«О дате проведения матча будет объявлено дополнительно», — заявляет пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось, что президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о возможном переносе матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи»