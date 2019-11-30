Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) сразится с 31-летним дагестанцем 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Напомним, что Хабиб также поставил подпись под соглашением о проведении боя.

Ранее сообщалось, что российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший в первом раунде техническим нокаутом бойцу ММА Александру Емельяненко, назвал отличия между боксом и пауэрлифтингом