Овечкин вышел на третье место по голам в неравных составах в истории НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по голам в неравных составах в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин забросил 255 шайбу в неравных составах.

По этому показателю капитан столичного клуба сравнялся с финским нападающим Теему Селянне. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку (274).

В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 27 (17+10) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.