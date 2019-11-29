Альварес отказался от титула во втором среднем весе

Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело решил отказаться от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Regular во втором среднем весе. Об этом сообщает Boxingnews24.

Без этого пояса Канело остается обладателем двух титулов — в среднем и полутяжелом дивизионе. Дальнейшие его планы все еще неясны.

За свою карьеру Альваресу удалось завоевать пояса в четырех весовых категориях. Таким образом, он стал четвертым мексиканцем в истории, которому покорялось подобное достижение

Последний раз Альварес выходил на ринг 2 ноября 2019 года. В том бою он нокаутом победил россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Отметим, что за вакантный пояс WBA Regular во втором среднем дивизионе, вероятнее всего, поборются Джон Райдер и Леннокс Аллен.

Ранее сообщалось, что попавший в серьезную аварию боксер заявил о скором возвращении на ринг.