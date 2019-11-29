Гулиев не тренируется в общей группе «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Хавбек московского «Спартака» Аяз Гулиев не тренируется в общей группе своей команды перед игрой 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Чемпионат».

Все остальные игроки столичной команды готовятся в обычном режиме.

Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник москвоского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура РПЛ против столичного «Локомотива»