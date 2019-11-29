Глушаков о решении суда: главное, чтобы у детей деньги не отобрали

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение суда о разделе имущества в пользу бывшей супруги, Дарьи Глушаковой. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, для своих детей отсуженной суммы ему не жалко.

«Действительно, получилась очень немаленькая сумма. Хотелось бы, чтобы советчики с той стороны не отобрали деньги, предназначенные для детей. За ними не заржавеет», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд постановил увеличить сумму компенсации, которую Денис Глушаков должен выплатить своей бывшей жене Дарье.