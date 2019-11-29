Олимпийская чемпионка раскритиковала USADA за нападки на Россию

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковала американское антидопинговое агентство (USADA) за нападки на Россию. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, США стоит вспомнить о своих спортсменах, которые напичканых стероидами, прежде чем бросать свой взгляд в сторону России.

Напомним, что Стефаниди выигрывала Олимпиаду в 2016 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы