Опубликовано видео приготовления Овечкиным завтрака для своей супруги
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин приготовил завтрак для своей супруги, Анастасии Шубской. Об этом сообщает Sport24.
34-летний нападающий порадовал свою жену фирменным сэндвичем с глазуньей.
Видео можно посмотреть в Twitter.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
29 ноября 2019 г.