«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы
«Краснодар» и «Базель» определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский, Ольссон, Ари, Сулейманов.
Стартовый состав «Базеля»: Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер, Фрай, Кампо, Окафор, Адеми.
Встреча между командами пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.50 мск.
Ранее сообщалось, что футболист из Косово не приехал на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой.