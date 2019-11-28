В Госдуме отреагировали на публикации западных СМИ в защиту Родченкова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв прокомментировал появление в западных СМИ публикаций с секретной информацией из доклада комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, который рекомендовал отстранить Россию на четыре года.

В частности, в данных публикациях утверждалось, будто бы в базу Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения, в том числе и в переписку бывшего директора этой организации Григория Родченкова, которого якобы хотели выставить создателем государственной системы поддержки допинга.

«Западные СМИ уже публикуют детали якобы из доклада комитета WADA, в которых говорится о Родченкове?

Их публикации не имеют отношения к борьбе с допингом — это целенаправленная и хорошо проплаченная кампания по устранению конкурентов, то есть России, которая является ведущей спортивной державой. По факту проблема допинга — общемировая. И если уж бороться, то с конкретными спортсменами и тренерами, а не с целой страной, гребя всех, в том числе «чистых» спортсменов под одну гребенку», — сказал Свищев в комментарии «Газете.Ru».

Ранее в Госдуме указали, кто должен ответить на претензии WADA к России.