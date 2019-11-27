Россия может выступить на ЧМ как сборная без географической принадлежности

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что сборная России по хоккею может быть вынуждена на чемпионате мира 2020 как нейтральная команда с названием, в котором будет отсутствовать слово «Россия».

27 ноября прошло заседание специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством. Глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор дал разъяснения по рекомендации лишить статуса РУСАДА, а также запрета России принимать участие в международных соревнованиях.

«Если к началу того же чемпионата мира по хоккею Спортивный арбитражный суд (CAS) уже примет решение не в пользу России, то тогда на лед выйдет нейтральная команда», — цитирует функционера ТАСС.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Сборная носила название «Олимпийские спортсмены из России».

Ранее сообщалось, что россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира.