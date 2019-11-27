Отстраненный арбитр назначен на матч «Зенит» — «Спартак»

Стали известны арбитры, назначенные на матч 18-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», передает ТАСС.

Главным судьей встречи будет Виталий Мешков. Ассистентами назначены Максим Гаврилин и Алексей Стипиди, резервный рефери — Павел Кукуян. На игре будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). За нее будут отмечать Михаил Вилков и Евгений Турбин.

15 ноября Вилков был отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ошибок, допущенных в матче 15-го тура «Зенит» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что обслуживавший матч «Оренбург» — «Ахмат» арбитр отстранен от судейства.