Названы претенденты на звание лучшего молодого футболиста РПЛ 2019 года

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Названы имена номинантов на премию «Первая пятерка», которой награждают лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего 2019 года.

Игроков, которые будут бороться за приз, определили эксперты, в число которых вошли тренеры молодежной и юношеских сборных страны Михаил Галактионов, Дмитрий Хомуха, Станислав Коротаев, Александр Кержаков, заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев и другие заслуженные специалисты.

Претендентами на звание лучшего молодого игрока года стали: полузащитник «Ростова» Даниил Глебов, защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и хавбек Иван Обляков, защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, форвард «Краснодара» Иван Игнатьев и хавбек Даниил Уткин, а также их одноклубники — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, хавбек тульского «Арсенала», арендованный у московского «Спартака», Александр Ломовицкий, его одноклубник — вратарь Александр Максименко, а также защитник Николай Рассказов.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может зимой перейти в «Милан».