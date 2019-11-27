Новый глава WADA введет «серьезные и жесткие» санкции против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/19/12156019/4939802-pic905-895x505-36951.jpg">

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька высказался по поводу санкций против российских спортсменов, передает RMF FM.

Напомним, что польский функционер официально войдет в должность 1 января 2020 года.

25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, отечественных спортсменов могут не допустить до международных соревнований на четыре года.

«Исполком примет решение 9 декабря. Санкции в отношении России будут очень серьезными и жесткими. Атлетов, которые подтвердят свою невиновность, допустят к соревнованиям», — заявил Банька.

Стоит отметить, что поляк был единственным кандидатом на пост президента WADA. До 1 января 2020 года организацию будет возглавлять действующий президент Крейг Риди.

Ранее адвокат Георгия Родченкова назвал Россию «гангстерской страной» из-за допинга.