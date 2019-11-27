«Тоттенхэм» Моуринью устроил камбэк в игре с «Олимпиакосом»

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В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» дома победил «Олимпиакос».

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2.

«Олимпиакос» вел в счете благодаря голам Юссефа Эль-Араби и Рубена Семеду. Однако «шпоры» не сдались и благодаря голам Деле Алли, Гарри Кейна (на его счету дубль) и Сержа Орье добыли волевую победу.

Стоит отметить,что «Тоттенхэм» уже досрочно вышел в плей-офф вместе с «Баварией».

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:2

Голы: 0:1 — Эль-Араби – 6', 0:2 — Семеду – 19', 1:2 — Алли – 45+1', 2:2 — Кейн – 50', 3:2 — Орье – 73', 4:2 — Кейн – 77'.

Ранее Роналду обошел Мальдини по числу еврокубковых матчей.