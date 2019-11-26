Вдова Мохаммеда Али назвала величайшего боксера в истории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/820/12829820/deontaywilder-pic905-895x505-50944.jpg">

Халила Камачо Али, вторая жена легенды бокса Мохаммеда Али, похвалила Деонтея Уайлдера за его успехи.

23 ноября непобежденный американец в десятый раз защитил чемпионский титул WBC, нокаутировав в седьмом раунде кубинского тяжеловеса кубинца Луиса Ортиса.

«Ты настоящий король ринга! Больше не нужно ничего доказывать – просто делай свое дело! Величайших видно сразу, и ты величайший в истории. Спасибо тебе!» — цитирует Али Mirror.

Стоит отметить, что следующим оппонентом Уайлдера с наибольшей вероятностью станет экс-чемпион мира в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри.

Ранее сообщалось, что победитель боя Хабиб — Фергюсон сразится с Гэтжи.