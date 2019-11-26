Кремль не будет встречаться с главами спортивных федераций по вопросу санкций

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В администрации президента России Владимира Путина опровергли информацию о встрече с главами спортивных федераций во вопросу о возможном введении санкций против отечественных спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, что вчера, 25 ноября, комитет по соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, страну лишат возможности выступать на международных турнирах под своим флагом, а также запретят проведение соревнований на ее территории.

Ранее экс-глава Российского футбольного союза объяснил, почему WADA не отстранит Россию от футбольных турниров.