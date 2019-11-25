Экс-тренер сборной Украины уверен в победе над Россией на Евро-2020

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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо сравнил команду с Россией, передает Footboom.

По мнению специалиста, на сегодняшний день подопечные Андрея Шевченко превосходят соперников из сборной России, а значит, если командам доведется сыграть матч на чемпионате Европы — 2020, то украинцы окажутся сильнее.

«Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», — заявил Сабо.

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