Шесть футболистов РПЛ были проверены на допинг в октябре

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Шесть футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) были проверены на допинг в октябре 2019 года, сообщает ТАСС.

Проверку провело Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). К примеру, на тестах были проверены голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Здесь стоит отметить, что для голкипера проверка была первой в текущем году, а вот форвард сдавал пробы уже дважды.

Кроме них РУСАДА протестировало Вячеслав Грулев, выступающего в московском «Динамо», защитника «Краснодара» Сергея Петрова и игроков молодежного «Спартака» Дмитрия Маркитесова и Даниила Петрунина.

Ранее генеральный директор РУСАДА отреагировал на слова Драчева о введении СБР в заблуждение.