Главный тренер «Химок»: нам не хватает помощи со скамейки

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Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис высказался о трудной победе над «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По его словам, в игру из запасных успешно смог влиться лишь Сергей Моня.

«Побеждать всегда приятно. Мы готовились к непростой игре, таковой она в итоге и вышла. Хотелось бы большей помощи от запасных баскетболистов, выйти успешно смог лишь Моня. Вяльцев в данный момент полностью не восстановился, ждем его скорейшего возвращения в форму», — сказал Куртинайтис.

Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторз» переиграл «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).