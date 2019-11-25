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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, также на должность наставника «канониров» претендуют Микель Артета и Массимилиано Аллерги.

Напомним, что 47-летний испанский специалист на минувшей неделе был уволен из стана принципиального соперника «Арсенала» — «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор оценил назначение португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма»