Почеттино может возглавить лондонский «Арсенал»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, также на должность наставника «канониров» претендуют Микель Артета и Массимилиано Аллерги.
Напомним, что 47-летний испанский специалист на минувшей неделе был уволен из стана принципиального соперника «Арсенала» — «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор оценил назначение португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма»