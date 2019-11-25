Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу.
Подопечный Михаила Лихачева уступили азиатской команде со счетом 1:4. Единственный мяч в ворота оппонентов у россиян забил Артур Папоротный.
Заключительный матч группового этапа состоится 27 ноября. Соперником сборной России станет национальная команда Белоруссии.
Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
В плей-офф из группы выйдут две лучшие сборные.
Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями после матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».