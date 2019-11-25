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Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу.

Подопечный Михаила Лихачева уступили азиатской команде со счетом 1:4. Единственный мяч в ворота оппонентов у россиян забил Артур Папоротный.

Заключительный матч группового этапа состоится 27 ноября. Соперником сборной России станет национальная команда Белоруссии.

Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.

В плей-офф из группы выйдут две лучшие сборные.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями после матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».