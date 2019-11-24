Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

<img src="//img.gazeta.ru/files3/982/12766982/Snimok_ekrana_2019-10-20_v_18.37-pic905-895x505-29282.png">

Главный тренер «Оренубрга» Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал президент клуба Владимир Кияев. Он отметил, что специалиста не устраивает качество работы судей на матчах «Оренбурга». Стоит сказать, что после игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2) тренер также высказал свое недовольство.

«Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков», — заявил Кияев.

Также президент «Оренбурга» заявил, что Федотов может перейти в клуб, у которого «больше влияния на судейский корпус».

Ранее президент «Оренбурга» обвинил судей в заговоре против команды.