Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства
Главный тренер «Оренубрга» Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
Об этом проинформировал президент клуба Владимир Кияев. Он отметил, что специалиста не устраивает качество работы судей на матчах «Оренбурга». Стоит сказать, что после игры 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2) тренер также высказал свое недовольство.
«Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды у игроков», — заявил Кияев.
Также президент «Оренбурга» заявил, что Федотов может перейти в клуб, у которого «больше влияния на судейский корпус».
Ранее президент «Оренбурга» обвинил судей в заговоре против команды.