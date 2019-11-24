Екимов о возможных санкциях WADA: мы как заложники

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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о ситуации в отечественном спорте в связи с допинговым скандалом, передает РИА «Новости».

Напомним, что 22 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) выдал рекомендацию исполкому организации, в которой говорилось о том, чтобы признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

По мнению экспертов, такое решение может стоить многим спортсменам России участия в международных турнирах, в том числе и двух следующих Олимпиадах. Вердикт будет вынесен 9 декабря.

«В данный момент от федераций ничего на прямую не зависит, как и от спортсменов. Мы все — заложники ситуации. В скором времени пройдет олимпийское собрание, на котором будет поднят данный вопрос.

Мы можем лишиться олимпиады или поехать туда серыми мышками в непонятном статусе. Это будет очередное унижение. Надеюсь, что до этого дело не дойдет», — заявил Екимов.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА уверен, что организацию признают не соответствующей кодексу.