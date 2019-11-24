Легенда футбола Нидерландов попросил прощения за нацистское приветствие

<img src="">

Легендарный футболист Нидерландов Марко ван Бастен извинился за нацистское приветствие, которое он произнес во время телевизионного эфира, передает Goal.com.

По словам трехкратного обладателя «Золотого мяча», он хотел таким образом подшутить над ведущим Хансом Краем, который брал интервью у главного тренера «Хераклеса» немца Франка Вормута.

«Я не хотел шокировать людей, я просто хотел пошутить над немецким Ханса, но я приношу извинения», — сказал ван Бастен.

Напомним, что за эти слова экс-футболист подвергся жесткой критике. На такую реакцию со стороны общественности повлиял и недавний инцидент, связанный с игроком «Эксельсиора» Ахмадом Мендесом Морейрой, в сторону которого полетели расистские оскорбления от фанатов «Ден Босха».

В то же время телеканал, в эфире которого произошел инцидент, назвал слова ван Бастена неуместными не только в эти дни, но и в любое время.

Ранее сообщалось, что легенда голландского футбола попал в скандал из-за нацистского приветствия.