Японец Ханю стал победителем этапа Гран-при в Саппоро

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Японский фигурист Юдзуру Ханю стал победителем заключительного этапа Гран-при в Саппоро.

По сумме двух программ спортсмен получил 305,05 балла. Второе место занял француз Кевин Аймоз (250,02), третьим стал представитель Канады Роман Садовский (247,50).

Лучшим среди российских фигуристов стал Сергей Воронов (239,05), расположившийся на шестой строчке. Его соотечественники Макар Игнатов (222,45) и Антон Шулепов (218,38) заняли седьмое и восьмое места соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алена Косторная выиграла заключительный этап Гран-при в японском Саппоро.