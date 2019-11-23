Фигуристы Мишина и Галлямов вышли в финал Гран-при
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли в финал Гран-при.
На заключительном этапе в Саппоро российский дуэт занял третье место, набрав по сумме двух программ 203,35 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун(226,96 балла), второе место заняли представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).
Также в финале Гран-при Россию представят Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вышли в Финал Гран-при.